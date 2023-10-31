مجلس أمناء 6 أكتوبر يطالب بانشاء مدارس جديدة

عقد مجلس أمناء 6 أكتوبرالجديد اجتماعا بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة و أسامة نوح مدير عام إدارة حدائق أكتوبر التعليمية والمهندس تامر الطويل بهيئة الأبنية التعليمية لمناقشة الكثافات فى " منطقة أكتوبر " حيث يوجد بها مدرستان للتعليم الاساسى .

وأكد سلومة على أعضاء المجلس بضرورة إنشاء مدارس جديدة تستوعب الكثافات المتزايدة لخدمة أبنائنا الطلاب .

ووجه بتحويل مدرسة ابني بيتك إلى مدرسة تعليم أساسي كما أمر بتشكيل لجنة لحصر الكثافات بالمنطقة التي تخص نطاق أكتوبر الجديدة وبالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة .

فى نهاية الاجتماع تقدم المجلس بالشكر والتقدير لوكيل الوزارة علي التعاون وإزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجه المدارس