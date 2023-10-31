النصر بقيادة رونالدو يتأهل لربع ئهائي كأس خادم الحرمين

تأهل فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الاتفاق بهدف للا شئ.

وفاز النصر على الاتفاق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانتهت المباراة بفوز رفاق رونالدو، بعدما احتكما الفريقان إلى شوطين إضافيين، حيث انتهى شوطي اللقاء الأساسيين بالتعادل السلبي قبل أن ينجح العالمي في خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية من البطولة في الشوط الإضافي الثاني.

وكان الشوط الأول الأساسي من المباراة، انتهى بلا أهداف، حيث تصدى حارس الاتفاق لمحاولات رونالدو وساديو وماني وأندرسون تاليسكا، كما ألغى حكم المباراة هدفًا للبرازيلي تاليسكا في الدقيقة 45+6، قبل أن يتلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 45+11.

كما أشهر حكم اللقاء، البطاقة الصفراء في وجه رونالدو في الدقيقة 12، لاعتراضه على طاقم التحكيم.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو النصر أحراز هدف التقدم، بالرغم من النقص العددي، إلى أن طرد قاضي المباراة، لاعب الاتفاق علي عبدالله هزازي في الدقيقة 89.

وأحرز ماني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 107 من صناعة زميله أيمن يحيى، ليقود النصر إلى الدور المقبل من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان النصر بدأ مباراته ضد الاتفاق، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل – عبد الإله العمري – إيمريك لابورت – أليكس تيليس

خط الوسط: بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أوتافيو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني – تاليسكا.