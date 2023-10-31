المقاولون 2005 يهزم الإسماعيلي بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

حقق فريق شباب المقاولون العرب مواليد 2005 الفوز على فريق نادي الإسماعيلي بملاعب نادى المقاولون العرب في بطولة الجمهورية, حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما, وبموجب نظام بطولات الجمهورية الجديد ، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح عندما ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل, ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية, جاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 .

يقود فريق 2005 محمود العارف المدير الفني، ومعه محمد فوزي المدرب ، وأحمد صابر مدرب حراس المرمى، والكابتن كريم مجدي مخطط الأحمال وهاني عدلي إداري الفريق وأحمد هشام أخصائي اصابات الملاعب.