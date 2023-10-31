رئيس جامعة أسيوط يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث البيئية

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث البيئية، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتور أحمد حمزة حسيني الأستاذ بقسم هندسة القوى الميكانيكية، بكلية الهندسة، مديراً لمركز الدراسات والبحوث البيئية.

وأكد الدكتور المنشاوي، على أهمية المركز، وأنشطته المتنوعة، والذي يعد إضافة مهمة في المسيرة العلمية، والبحثية للجامعة، ودليلاً على حرصها، واهتمامها بالمشكلات البيئية، ومواكباً بذلك كل ما يجري فى العالم؛ من أوجه الإصلاح البيئي محلياً، وعالمياً.

وتوجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ بخالص الشكر والتقدير، للدكتور ثابت عبد المنعم المدير السابق للمركز، على مسيرة العمل، والعطاء والإنجازات، التي قدمها خلال فترة توليه المنصب، وما قدمه من جهود مضنية في خدمة الجامعة بشكل عام، وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشكل خاص، متمنياً له دوام الصحة والعافية، ومواصلة العمل؛ تحقيقاً للمزيد من التقدم والازدهار.

كما تقدم رئيس جامعة أسيوط؛ بخالص التهنئة إلى أعضاء مجلس إدارة المركز الجدد ؛ متنمياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهام عملهم المكلفين به، موجهاً كذلك الشكر لأعضاء المجلس السابقين؛ على ما قدموه من جهد وعطاء.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم؛ إن مجلس الإدارة يقوم بالمساهمة في التخطيط، و التنفيذ، واتخاذ كافة السبل، والوسائل، والإجراءات؛ لتحقيق أهداف المركز؛ من خلال وضع خطة البحوث، والدراسات فى المجالات البيئية، والإشراف على تنفيذها، ووضع البرامج المشتركة مع الجهات ، و القطاعات المختلفة المهتمة بالمشاكل البيئية، والتنسيق معها؛ للإفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، فضلاً عن تبادل الخبرات، والمعلومات مع وزارة البيئة؛ وكذلك المراكز المهتمة بشئون البيئة محلياً، وعالمياً.

ويضم مجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث البيئية، في عضويته، كلاً من: الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيساً للمركز، والدكتور أحمد حمزة حسيني أستاذ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة، ومدير المركز ، والدكتورة هبة الله راشد وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجمتع وتنمية البيئة، والدكتور صالح محمود إسماعيل رئيس قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة، والدكتور عادل عبده أستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، والدكتور عاطف القرن أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب، والدكتور محمود مصطفى محمود أستاذ بقسم طب الأحياء المائية ورعايتها بكلية الطب البيطري، والدكتور عمرو سعيد عبدالرحمن أستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، والدكتور محمد أحمد ثابت أستاذ مساعد بقسم المكتبات و الوثائق والمعلومات بكلية الاَداب، والكيميائى أحمد حمزة بإدارة السلامة والصحة المهنية .

ومن جهته، تقدم الدكتور أحمد حمزة، و السادة أعضاء المجلس، بالشكر و التقدير إلى؛ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، مؤكدين على مواصلة المركز في السير قدماً؛ لتحقيق رؤية الجامعة، والدولة في الخدمات المجتمعية، وتنمية البيئة المحيطة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر، أن مركز الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة؛ تم تأسيسه في مايو عام ١٩٩٠م؛ بهدف تنظيم الدراسات، والدورات التدريبية؛ في مجالات الحفاظ على البيئة ، وحمايتها، وربط كل ما يقوم به المركز من دراسات، وبحوث تطبيقية؛ بالسياسة العامة للدولة، والخطط اللازمة؛ للحفاظ على البيئة، وتنميتها، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المحلية، واستثمار طاقة، وأنشطة المركز؛ لخدمة المجتمع.

