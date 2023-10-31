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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 18 حالة تعدٍّ على مساحة 4 أفدنة من الأراضي الزراعية بسوهاج

حالات التعدي علي
حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بسوهاج
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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج بإزالة عدد 18 حالة تعدٍّ على مساحة 4 أفدنة أراضي زراعية بنطاق مركز سوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، وتكثيف الحملات لمنع وإزالة التعديات عليها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، برئاسة هلال ذكي، قد قامت اليوم، بحملة مكبرة، بحضور اللواء عبد العزيز سليم مساعد مدير أمن سوهاج للأمن، وقوة من مركز شرطة سوهاج، ومسئولي الإدارة الزراعية بسوهاج، استهدفت قرى بندار، والروافع، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 18 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية على مساحة ٤ أفدنة.

وشدد محافظ سوهاج على تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة بجميع مراكز المحافظة، لرصد حالات التعدي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.

أراضى زراعية إزالة 18 حالة تعد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الحفاظ على الاراضي الزراعية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية محافظ سوهاج مديرية أمن سوهاج مدير أمن سوهاج وزير التنمية المحلية
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