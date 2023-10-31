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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: تعمير سيناء هدف إستراتيجي

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شارك المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب فى زيارة  لمعبر رفح البرى، كما شارك  فى اطلاق المرحلة الثانية للتنمية فى شمال سيناء ضمن خطة التطوير الإستراتيجي.

وأكد المهندس ايهاب منصور، فى تصريح  له أن زيارته اليوم لمعبر رفح البري هي رسالة دعم لقواتنا المسلحة الباسلة وجنودنا الأبطال.

كما أكد "منصور" أنه شارك أيضًا فى إطلاق المرحلة الثانية للتنمية فى شمال سيناء ضمن خطة التطوير الإستراتيجى، وقام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء بإطلاق إشارة البدء.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى أهمية التنمية فى شمال سيناء، هذه البقعة الغالية على قلوبنا جميعًا لا سيما في مدينة رفح ومدينة بئر العبد، لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، ومن ثم التوسع فى التجمعات العمرانية، فتعمير سيناء هدف إستراتيجى.

الدكتور مصطفى مدبولي النائب إيهاب منصور المصري الديمقراطي الاجتماعي الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب
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