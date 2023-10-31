"هي تستطيع" تدين الاستهداف الإسرائيلي بمخيم جباليا

ادانت مؤسسة "هي تستطيع للتنمية"،الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مربعاً سكنياً بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد عن ٤٠٠ مدني ما بين شهيد وجريح وفقاً للتقديرات الأولية، مؤكدة انه يعد انتهاكاً صارخاً جديداً للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يُزيد من الأزمة الراهنة تعقيداً ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.



ومن جانبها اكدت الدكتورة«دعاء زهران »، رئيس مجلس الامناء ، علي أن قتل الأطفال مجزرة وجريمة وحشية لا عذر لها، هؤلاء الملائكة الأبرياء وأنقياء القلوب هم أمل الأجيال المقبلة، كما انها تعد إهانة للإنسانية، عندما تقتل الأطفال الأبرياء،النساء ،الرضع الأبرياء، مطالبة بضرورة وقف ما يدور على الأراضي الفلسطينية من جرائم حرب،



وطالبت "زهران"، المحكمة الجنائية بضرورة فتح تحقيق عاجل في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، لارتكاب هذه الجرائم داخل الأراضي الفلسطينية، وأن يتحرّك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ضد الشعب الفلسطيني ، مؤكدة أن تشكل هذه الممارسات جرائم ضدّ الإنسانية، مثلما يمكن تصنيفها ضمن جرائم حربٍ محدّدة.