سؤال برلماني عن 116 ألف وحدة سكنية بقيمة 23 مليار جنيه

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال موجه لوزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن عدد 116 ألف وحدة سكنية لم يتم تخصيصهم منذ عام 2016.

أشار النائب إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للسنة المالية 2021 /2022 الذي أشار إلى وجود 116 ألف وحدة سكنية منذ عام 2016 بمشروع الإسكان الاجتماعي لم يتم تخصيصها، وتقدر تكلفتها بنحو 23.43 مليار جنيه، وكذلك عدم تسليم 107 آلاف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى المختلفة حتى تاريخ الفحص فى نوفمبر عام 2021

وأضاف منصور : تصلنا شكاوى عديدة من المواطنين في هذا الشان وطالب منصور بموافاته ببيان ما تم في كافة الإعلانات التي قامت بها الوزارة منذ بداية الإعلان الأول حتى الإعلان الأخير، موضحًا بها عدد الوحدات لكل إعلان بالمحافظات المختلفة وعدد من تقدموا للحصول على وحدات وعدد من استوفوا الشروط وعدد من تم تسليمهم وعدد المتبقي تسليمهم الوحدات وأسباب تأخير التسليم وتكلفة الوحدات وقيمة الدعم.

هذا بخلاف نظام الأولوية الذى استبعد المواطنين من تخصيص الوحدات رغم انطباق الشروط عليهم.