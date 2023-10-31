برلماني يثمن موقف القيادة المصرية ودورها المشرف فى الوقوف مع القضية الفلسطينية

استكملت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.



وفي بداية الإجتماع ثمن النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات ، النظرة الثاقية للقيادة السياسية الرامية إلى تسليح القوات المسلحة بأحدث الأسلحة والمعدات ،والتى جاءت بمثابة نوع من أنواع الردع وعدم تجرأ أى دولة من الدول على الاقتراب من حدود الدولة المصرية

واضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن تسليح قواتنا المسلحة بأحدث الأسلحة أيضا أثبت لكافة المشككين من أعداء الوطن صحة رؤية القيادة السياسية.



وجه النائب علاء عابد ، تحية تقدير واحترام إلى الشعب الفلسطيني الشقيق الذي دافع عن وطنه وأرضه ضد العدوان الصهيوني الغاشم عليه

وفى نهاية كلمته أكد النائب علاء عابد ،على دعم اللجنة وشكرها على موقف القيادة المصرية ودورها المشرف فى الوقوف مع القضية الفلسطينية وأيضا قرارتها الحكيمة علي كافه المستويات.



واستعرضت اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.



وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، على أن جميع الاتفاقيات الصادر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية هي من الأهمية بمكان من أجل الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطن المصرى والاقتصاد القومى ،وقد تم تأجيل أخذ الرأي النهائي على الاتفاقية إلى إجتماع يوم الخميس القادم