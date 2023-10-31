عضو التحالف الوطني: مصر ملتزمة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في سيناء

أكد محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى سيناء وتفقده لعدد من المشروعات القومية، تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في سيناء.

وأضاف سيف، خلال تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية تولي أرض سيناء اهتماما كبيراً، فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، وبدأت القيادة السياسية فى تطهير أرض سيناء من براثن الإرهاب والفوضي، ثم بدأت فى تنمية وتعمير أرض الفيروز، موضحا أن سيناء شهدت نهضة حقيقية كبيرة فى جميع المجالات.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها عملية التنمية في سيناء، إلا أن الحكومة المصرية ظلت ملتزمة بتحقيق أهدافها وتحويل سيناء إلى واحدة من أكثر المناطق ازدهارًا في مصر والمنطقة بأكملها.

وأوضح محمد سيف، أن زيارة رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء إلى محافظة شمال سيناء، برافقه وفد رفيع المستوى من اتحاد قبائل ومشايخ شمال سيناء وعدد من الإعلاميين والصحفيين، جاءت للتأكيد أيضاً أن مصر لم ولن تفرط فى أي شبر من أرض سيناء العزيزة، مهما كانت التضحيات.