مصطفى جعفر سالمان أمينا عاما لحزب حماة المستقبل بمحافظة الجيزة

أصدر المهندس علي عبده، رئيس حزب حماة المستقبل، قرار باختيار مصطفى جعفر سالمان، عضو مجلس النواب السابق، أمينا عاما للحزب بمحافظة الجيزة.

وقال المهندس علي عبده، رئيس حزب حماة المستقبل، إن مصطفى جعفر سالمان، من الشباب المصري الواعد الذي نعول عليه أن يحدث تغييرا كبيرا في مفهوم العمل الحزبي والسياسي على مستوى محافظة الجيزة، نظرا لخبراته الكبيرة في العمل السياسي وتقلده مناصب عدة في عدد من الأحزاب السياسية خلال السنوات الماضية.

وأضاف رئيس حزب حماة المستقبل، أن الحزب يستهدف القيادات الشابة التي تستطيع أن تعطي وتقدم الكثير من الإسهامات من خلال قدرتها على العمل والتواصل مع الجماهير، لافتا إلى أن الحزب هو حزب الشباب مع ضم خبرات كبيرة من شيوخ العمل السياسي والحزبي لكي تمد الطاقات الشبابية بما يلزم من خبرات وتوجيه البوصلة للطريق السديد للعمل لصالح الوطن والمواطن.

من جانبه عبر مصطفى جعفر سالمان، عن سعادته للثقة التي أولاها المهندس علي عبده، رئيس حزب حماة المستقبل، لافتا إلى أن أيديولوجية الحزب ورؤيته والقامات التي يضمها سواء علمية او سياسية كانت العوامل الرئيسة التي شجعته للانضمام الحزب، ولاسيما أنه يعطي مساحة وفرصة كبيرة للشباب ويضعهم على رأس أولوياته.

وأضاف أن محافظة الجيزة من أهم محافظات مصر وسنبذل قصارى الجهد لكي نحظى بثقة كافة المواطنين، وسنتداخل مع مشاكلهم للتواصل مع الجهات المعنية لوضع حلول لها، بالإضافة إلى الحرص على أن يكون الشباب في مقدمة اهتماماتنا اتساقا مع توجهات القيادة السياسية ورؤية الحزب بتمكين الشباب في المواقع القيادية بأمانة الجيزة والحزب عموما.

وشغل مصطفي جعفر سالمان ، عددا من المناصب الحزبية بالإضافة إلى الكيانات الشبابية لاسيما وأنه عضو منسق بمجلس الشباب المصري، وعضو مؤسس في كتلة الحوار، كما أنه حظي بثقة المواطنين في دائرته ليمثلهم تحت قبة البرلمان خلال دورة برلمانية، فضلا عن انه خلال اقل من عامين شغل منصب امين امانة الوراق في حزب حماة الوطن ثم امين شباب المحافظة ونال ثقة قيادات الحزب ليتم اختياره امينا للتنظيم بمحافظة الجيزة واحدث تغيير كبير بالتنظيم في المحافظة .

وحصل سالمان، على عدة دورات تأهيلية وعلمية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما حصل على دبلومة إدارة أزمات من أكاديمية ناصر العسكرية.