رياضة النواب تناقش تطوير عدد من مراكز الشباب بمحافظتي الدقهلية والمنوفية

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب

وناقشت اللجنة طلب النائب أسامة عبد العاطي، بشأن استكمال مركز شباب كفر عزام بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية،و الدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، والدكتورة مني عثمان مديرة مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، و مصطفى عبد المعين وكيل وزارة بوزارة التخطيط.

وقال النائب أسامة عبدالعاطي أنه تقدم بنفس موضوع طلب الإحاطة للجنة خلال دور الانعقاد السابق، معبرا عن استياؤه الشديد بسبب تقاعس وزارة الشباب والرياضة من عدم استكمال اعمال إحلال وتطوير مركز شباب كفر عزام التابع لإدارة السنبلاويين محافظة الدقهلية.

واوضح ان المركز تم طرحة في 12/2016 وبنًاء علية تم إبرام عقد من قبل المديرية واحدى المقاولين ليتم الانتهاء من إحلال وتجديد المبني الإداري والانتهاء منه في 5/2017 والى وقتنا هذا لم يتم الانتهاء من تسليم المبني، مطالباً بسرعة الانتهاء من استكمال إنشاء مركز شباب كفر عزام.

ومن جانبها أفادت الدكتورة مني عثمان مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، انه تم اسناد إنشاء مركز كفر شباب عزام بتاريخ 3/10/2016 بمدة تنفيذ خمسة شهور من تاريخ استلام الموقع 5/12/2016 و لم يلتزم المقاول خلال تلك المدة بتنفيذ الاعمال و تم انذاره اكثر من مرة وقامت إدارة الشئون المالية بسحب العملية، كما أوضحت ان المقاول قام برفع دعوتين قضائيتين يطلب أحقيته في المدد الإضافية عن العملية لإقالته من غرامة التأخير، وتم الفصل في الدعوتين الأولي رقم (2019) لسنه 44ق قضاء إداري المنصورة بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق القانوني، وجاء الفصل في الدعوي الثانية رقم 1428 لسنه 40ق بعدم قبول الدعوي وكأنها لم تكن وإلزام المقاول بمصاريف إعادة الطرح.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أحمد حجازي، بشأن عدم تنفيذ وإدراج تطوير المباني الإدارية بمراكز شباب قرى (الماى – ميت الموز – طنبدى) بشبين الكوم بمحافظة المنوفية في الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وأوضح أنه سبق وأن تقدم بهذا الطلب بدور الانعقاد السابق، وأنه تم عمل مقايسة إحلال وتجديد للمركز بمبلغ 250ألف جنية العام الماضي، وعند بداية العمل في إحلال وتجديد المركز تفاجئوا بأن أعمال التطوير سوف تكلف مبلغ 750 ألف جنية وبناءً على ذلك توقف العمل في المركز، ثم انتقل إلى الحديث عن مركز شباب ميت الموز مطالباً بسرعة إحلال وتجديد المركز في خلال هذا العام لأنه سبق وأن تم دراسة أعمال الإحلال والتجديد لهذا المركز أكثر من مرة في العام الماضي ولم يتم البدء في أعمال التطوير حتي الآن، كما طالب أيضاً بسرعة إحلال وتجديد المبني الإداري لمركز شباب طنبدي وإدراجه في الخطة العاجلة الإضافية للمديرية.

وأفاد سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، بالنسبة لمركز شباب ميت الموز فقد تم إدراج رفع كفاءة وتطوير المبني الإداري ضمن خطة المديرية للعام المالي الحالي 2023/2024 باعتماد مالي قدره (490000 جنيهاً) وتمت المعاينات اللازمة وتم إعداد المقايسات الخاصة بالمشروع وجاري حالياً إجراءات الطرح والترسية عن طريق المديرية وفور الترسية سيتم البدء في الأعمال.

واضاف أنه بالنسبة للمبني الإداري لمركز شباب الماي سوف يتم إدراج رفع كفاءة وتطوير المبني الإداري ضمن خطة المديرية للأعوام القادمة خصوصاً وأن خطة هذا العام تم إدراج الاعتمادات لاستكمال عمليات جاري تنفيذها من العام الماضي، وبالنسبة لإدراج رفع كفاءة وتطوير المبني الإداري لمركز شباب طنبدي فإنه بالمعاينة على الطبيعة لحالة المبني تلاحظ أن حالة المبني الإداري مقبولة علما بأنه يتم إدراج المشروعات بالخطة طبقاً لحالة المبني.