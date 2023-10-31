جامعة الزقازيق تنظم جلسة تعريفية عن الاستفادة من مصادر وخدمات بنك المعرفة

استقبل اليوم الثلاثاء، الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، بمكتبه وفدا من بنك المعرفة المصري ووحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، وهم: الدكتور حسن العشري ممثل المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات وأحمد عاطف ممثل بنك المعرفة المصري، المهندس أحمد علاء عن كلاريفيت وبروكويست وماهينور علي عقدة المدير الإقليمي للنشر والتدريب باميرالد.

وأعرب الدكتور إيهاب الببلاوى، عن بالغ سعادته بمثل هذه الجلسات التعريفية حول روافد المعرفة المختلفة ومن أهمها بنك المعرفة المصرى، مؤكداً أن تقدم أي أمة مرهون بالعلم والمعرفة والثقافة، مشيدأً بالجهود التى يقدمها بنك المعرفة المصري للباحثين، فضلا عن دوره فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التحديات العالمية، بالإضافة إلى ربط بنك المعرفة المصري بأهداف ورؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة نجلاء فتحى، أهمية بنك المعرفة المصري كأحد أهم المبادرات الرئاسية لدعم التعليم والبحث العلمي في مصر ، كما أشارت إلى أن بنك المعرفة المصري يوفر كمًا هائلًا من المعلومات والبيانات في مختلف التخصصات العلمية، مما يساهم في تطوير البحث العلمي ورفع مستوى التعليم في مصر مشيدا بالجهود التي يبذلها القائمون على بنك المعرفة المصري، مؤكدةً على أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة للتعلم والتدريب.

أوضحت مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء الجامعى، أن ورشة عمل اليوم جاءت في ضوء تنظيم جلسة تعريفية عن تعظيم الاستفادة من مصادر وخدمات بنك المعرفة المصرى بالتعاون بين وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصرى ووحدة المكتبة الرقمية بجامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، والتى تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وتستهدف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين وطلاب الدراسات العليا بجميع الكليات ، وذلك بقاعة الندوات بمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بمبني رئاسة الجامعة.

ومن جانبه أشار الدكتور نبيل مصطفى مدير مركز تقنية المعلومات والاتصالات أن البرنامج التدريبي للورشة يتضمن عددًا من المحاور الهامة التي تتعلق بكل ما يخص بنك المعرفة المصري، حيث تم عرض خدمات وحدة المكتبة الرقمية بالجامعات، وقواعد النشر بالدوريات الأجنبية العالمية ، إلى جانب التعريف ببنك المعرفة وكيفية التسجيل على الموقع الخاص به.

عقد مجلس جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء اجتماعه الدوري رقم (569) لشهر أكتوبر عام 2023 برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، وعمداء ووكلاء الكليات.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الجامعة على تفعيل تطبيق وثيقة التأمين على جميع طلاب الجامعة ضد الحوادث ، حيث تغطى الوثيقة خطر تعرض الطلاب للحوادث سواء ( الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى ) ، على مدار 24 ساعة داخل جمهورية مصر العربية بدءا من العام الجامعى 2024/2023 ، وذلك حرصا من الجامعة فى الاهتمام بأبنائها من الطلاب.

كما وافق المجلس على التعاقد على وثيقة تأمين على أولياء أمور الطلاب ، بحيث تتحمل شركة التأمين عبء سداد الرسوم الدراسية المستحقة على الطالب ، فى حالة وفاة ولى أمره ، وذلك طوال الفترة المتبقية للطالب بالجامعة سواء كان ذلك بالبرامج العادية أو المميزة بمصروفات ، بدءاً من العام الجامعى الحالى 2024/2023 ، وذلك حرصًا منها على مواجهة الحالات العديدة لتعثر الطلاب عن سداد المصروفات او استكمال مسيرتهم بالجامعة وتحقيقا للتكامل والرعاية الاجتماعية لطلاب الجامعة.

ونظراً لما تمر به دولة فلسطين الشقيقة من أحداث، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وإيماناً بدور الجامعة برعاية أبنائها من الطلاب الوافدين ، وافق مجلس الجامعة على تأجيل سداد مصروفات الفصل الدراسى الأول إلى الفصل الدراسى الثانى للطلاب الفلسطينيين الحاصلين على شهادة الثانوية الفلسطينية والمقيمين بقطاع غزة، وذلك بعد التأكد من محل إقامتهم، علي أن يتم دفع الفصلين معاً بالفصل الدراسى الثانى، مع منحهم شهادة قيد عن العام الحالي لإنهاء الإجراءات المرتبطة بالإقامة.

وفيما يخص الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بشأن قبول الطلاب المصريين من الصم والبكم والمكفوفين وذوي الإعاقة وطلاب الدمج التعليمي الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية وما يعادلها لعام (2023)، المتقدمين للالتحاق بالكليات التالية (بعدد 31 طالباً وطالبة من الصم والبكم وضعاف السمع بكلية التربية النوعية، وعدد 45 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقات المختلفة بكلية الآداب ، وعشرة طلاب بكلية التجارة، وستة طلاب بكلية الحقوق).

كما وافق المجلس على اقتراح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على اعتماد الدورات التدريبية الجديدة بالمركز التكنولوجي للتدريب والاستشارات وريادة الأعمال والتطوير الذاتي، بكلية التكنولوجيا والتنمية بالجامعة، علي أن يتم عقد الدورات حضورياً أو أونلاين، أو خليط بينهما حسب ما تقتضيه ظروف الدورة التدريبية.

وناقش مجلس الجامعة أيضاً عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعديل بعض اللوائح الدراسية بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بعددٍ من الكليات.