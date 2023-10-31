فيفا: السعودية الملف الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034

اقتربت المملكة العربية السعودية بقوة من نيل شرف تنظيم بطولة كأس العالم 2034، بعد تقديم طلب للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاستضافة المونديال.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشكل رسمي إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية رسميًا لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى «فيفا» وذلك يوم 9 أكتوبر 2023.

وحظي إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالترشح لاستضافة مونديال 2034 على تأييد كبير من 70 اتحاد من مختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم المملكة لاستضافة البطولة القارية.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن الملف السعودي ونظيره الأسترالي، هما الوحيدان على طاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاستضافة كأس العالم 2034.

ولكن بحسب ما ذكرته شبكة «ذا أثلتيك» العالمية، فإن أستراليا تراجعت عن قرارها بتقديم طلب لـ«فيفا» من أجل استضافة كأس العالم في نسخة 2034.

وأكدت الشبكة، أن بعد قرار أستراليا بالتراجع عن استضافة مونديال 2034، أصبحت السعودية، هي صاحبة طلب الاستضافة الوحيد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى الآن.

وبناء على ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الإلكتروني، بأنه تلقى طلبًا وحيدًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم لتنظيم مونديال 2034، ليصبح الملف الوحيد بعد غلق باب الترشح لاستضافة الحدث العالمي.

ونشر «فيفا» بيانًا، أوضح من خلاله، أن من المتوقع الإعلان عن البلد المستضيف لبطولة كأس العالم 2034، في الربع الأخير من عام 2024 المقبل.

وبحسب البيان، انطلاقًا من لوائح الفيفا، ستجري إدارة الاتحاد حوارًا مباشرًا مع الأطراف صاحبة ملفات الترشح لضمان استلام ملفات مكتملة وشاملة وتقييمها بحسب متطلبات الحد الأدنى للاستضافة التي صادق عليها مجلس الفيفا مسبقًا. وسيركز الحوار على المجالات التي حظيت بالأولوية في الرؤية العامة لهذا الحدث وأبرز المعايير المعمول بها من بنية تحتية وخدمات والجانب التجاري والاستدامة وحقوق الإنسان.

يذكر أن، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أكد في وقت سابق خلال الشهر الجاري، أن بطولة كأس العالم 2034 ستقام في قارة آسيا، بعدما أقيمت في قطر العام الماضي.