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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يوضح حقيقة التفاوض مع تاكيس جونياس

تاكيس جونياس
تاكيس جونياس
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كشف مصدر بنادي الزمالك عن حقيقة الدخول في مفاوضات مع اليوناني تاكيس جونياس لخلافة الكولومبي أوسوريو مدرب الفريق الحالي.

وقال المصدر، لم ندخل في مفاوضات مع جونياس، لأن النادي يرتبط بتعاقد حالي مع المدرب الكولومبي اوسوريو.

وكان فريق الزمالك قد تعرض لهزيمة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري أمام فريق إنبي بنتيجة 2-1.

ويأتي الزمالك قبل مواجهة زد في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بينما يحل زد في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

كان الزمالك قد خسر درع الدوري في الموسم الماضي ويواجه صعوبات كبيرة هذا الموسم أيضًا محليًا.

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