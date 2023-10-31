دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة في الاجتماع الدوري لجامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة لشهر أكتوبر ٢٠٢٣ بحضور الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

استهل رئيس الجامعة الجلسة بدعوة المجلس للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزه، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأكد باسم المجلس دعمه الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية أمن الدولة المصرية، وإعلان مجلس الجامعة تأييده الكامل لإدانة مصر والقيادة السياسية ضد كافة الأعمال العسكرية للاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف المدنيين، ودعم كافة الاجراءات التي تتخذها القيادة السياسية في هذا الشأن، وذلك تأكيدا للدور التاريخي للحكومة والشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية

واكد تقديم الجامعة لكافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي والرعاية الاجتماعية والتيسيرات للطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع طالبة فسلطينية تدرس بكلية الطب جامعة المنوفية فقدت اسرتها فى الهجوم على غزه، وتم تقديم كافة سبل الرعاية لها وتلبية احتياجاتها.

كما قدم رئيس الجامعة باسم المجلس الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي تلبية نداء الشعب المصري والإعلان عن ترشحه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في كافة القطاعات، والتأكيد علي أن جميع منتسبي جامعة المنوفية يبايعون الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة للدولة المصرية.