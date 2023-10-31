روسيا: التصعيد الكارثي في الشرق الأوسط ناجم عن السياسة الأمريكية

أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن التصعيد الكارثي في الشرق الأوسط ناجم تحديدا عن السياسة الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل تأجيج الصراع.

وقال باتروشيف، اليوم الثلاثاء، "إن سياسة واشنطن هي التي أثارت التصعيد الكارثي الحالي للوضع في الشرق الأوسط وأدت بالفعل إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين".

وأضاف: "بدلا من المساعدة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن الولايات المتحدة على العكس من ذلك تساهم في تصعيد هذا الصراع من خلال تزويد المنطقة بالأسلحة وإرسال حاملات الطائرات"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق أهدافها الخاصة، المتمثلة في الحفاظ على الهيمنة العالمية وضمان أمنها.