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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

التحريات بواقعة مقتل ممرضة بنها: المتهم أنهى حياة زوجته بطلقتين بمنزل أسرتها

مقتل ممرضة على يد
مقتل ممرضة على يد زوجها بمنطقة أتريب التابعة لمدينة بنها
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كشفت التحريات الأولية في واقعة مقتل ممرضة على يد زوجها بمنطقة أتريب التابعة لمدينة بنها أن المتهم يدعى محمد. م، موظف بإحدى الشركات، وتزوجت المجني عليها من فترة قريبة ولنشوب خلافات بينهما تركت منزل الزوجية في منطقة الشموت.

وتبين أن المتهم قتلها في منزل أهليتها بطلقتين، أوديتا بحياتها في الحال وسط ذهول الجميع.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مقتل المجنى عليها إثر مشادة كلامية بينها وبين زوجها لتركها منزل الزوحية بمنطقة الشموت دائرة مركز شرطة بنها، ورفضها العوده اليه وطلبها الطلاق، فقام بإطلاق عدة اعيرة نارية عليها أودت بحياتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق التي أمرت بحبس المتهم.

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