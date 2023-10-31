ads
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

موعد أداء اليمين القانونية لـ21 مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من دفعة 2019

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت إدارة مجلس الدولة، تحديد يوم الثلاثاء، الموافق ٢٠٢٣/١١/٧، لأداء اليمين القانونية للسادة المندوبين المساعدين دفعة (۲۰۱۹) المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٤٣٣ لسنة ٢٠٢٣.

وأعلنت الإدارة عن ضوابط الحضور كالتالي:

۱ - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.
٢- الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.
٣- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
٤- تحديد المرافقين (۲) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب المستشار/ رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس ٣٧٦١٦٧٠٥ في موعد غايته الأحد الموافق ٢٠٢٣/١١/٥، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

استقالة التدابير الاحترازية القرار الجمهوري مندوب مساعد
ads