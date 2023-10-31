موعد أداء اليمين القانونية لـ21 مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من دفعة 2019

قررت إدارة مجلس الدولة، تحديد يوم الثلاثاء، الموافق ٢٠٢٣/١١/٧، لأداء اليمين القانونية للسادة المندوبين المساعدين دفعة (۲۰۱۹) المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٤٣٣ لسنة ٢٠٢٣.
وأعلنت الإدارة عن ضوابط الحضور كالتالي:
۱ - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.
٢- الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.
٣- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
٤- تحديد المرافقين (۲) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب المستشار/ رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس ٣٧٦١٦٧٠٥ في موعد غايته الأحد الموافق ٢٠٢٣/١١/٥، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.