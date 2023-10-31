موعد أداء اليمين القانونية لـ21 مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من دفعة 2019

قررت إدارة مجلس الدولة، تحديد يوم الثلاثاء، الموافق ٢٠٢٣/١١/٧، لأداء اليمين القانونية للسادة المندوبين المساعدين دفعة (۲۰۱۹) المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٤٣٣ لسنة ٢٠٢٣.

وأعلنت الإدارة عن ضوابط الحضور كالتالي:

۱ - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

٢- الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.

٣- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

٤- تحديد المرافقين (۲) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب المستشار/ رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس ٣٧٦١٦٧٠٥ في موعد غايته الأحد الموافق ٢٠٢٣/١١/٥، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.