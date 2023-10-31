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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اتحاد المهن الطبية في الدقهلية يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه غزة

مجلس اتحاد المهن
مجلس اتحاد المهن الطبية فى الدقهلية
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أصدر اتحاد المهن الطبية في محافظة الدقهلية، الممثل لنقابات الأطباء البشريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، بيانا عقب اجتماعهم اليوم الثلاثاء، عبر فيه رفضه واستنكاره الشديد للعدوان الوحشي غير الإنساني الذي يتعرض أهالي قطاع غزة.

وطالب البيان، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الانتهاكات والمجازر التي تتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية.

وعبر الاتحاد عن رفضه تهجير الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم تحت أي ذرائع ومبررات باطلة لاغتصاب اراضيهم، ووقوفه صفا واحدا قلبا وقالبا خلف القيادة السياسية المصرية ذات المواقف، والرؤية الواضحة المشرفة في دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني.

وأعلن الاتحاد أنه في حالة انعقاد دائم، وتعاونه مع المؤسسات والجهات المصرية المختلفة لدعم أهالي  فلسطين بكافة السبل الممكنة في أقرب وقت ممكن.

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محافظة الدقهلية اتحاد المهن الطبية قطاع غزة غزة المجتمع الدولي تهجير الفلسطينيين
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