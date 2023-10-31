على متنها 1250 بحارًا.. ميناء سفاجا يستقبل سفينة RESILLIENT LADY

استقبل ميناء سفاجا البحرى، اليوم السفينة السياحية «RESILLIENT LADY» قادمة من ميناء بورسعيد، والتى ترفع علم باهاما، وعلى متنها 1250 بحارًا و2236 راكبًا من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

وتحتوي السفينة على جميع وسائل الأمان والترفيه، حيث تضم غرفًا وأجنحة فندقية وعددًا من المطاعم وحمامات السباحة، وتم تنظيم رحلات سريعة للركاب لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف المختلفة بمدينة الأقصر، من خلال عشرات الأتوبيسات.

ومن المقرر المغادرة إلى ميناء دبى. اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة الموانئ، وجه بسرعة إنهاء الإجراءات وحسن الاستقبال والظهور بالمظهر اللائق أمام الركاب؛ إذ كان اللواء ياسر عبدالفتاح، مدير ميناء سفاجا، وقيادات الميناء، في استقبال السفينة السياحية، وتم تبادل الدروع مع ربّان السفينة.

وتنظم السفينة رحلات بحرية منتظمة تجوب فيها عددًا من موانئ العالم في رحلات منتظمة، تقل فيها عددًا من أثرياء أوروبا، وتضم مجموعة وسائل ترفيه وصالات رياضية وقاعات اجتماعية وحمامات سباحة.

يزكر ان السفينة بطول 277 مترًا، وارتفاع 17 طابقًا، وتتضمن 1408 غرف و20 مطعمًا، رست واحدة ، وتعد من أحدث وأفخم السفن السياحية في العالم.