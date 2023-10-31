مياه الفيوم: توقيع عقود مشروعات البنية التحتية لتوسيع نطاق الخدمات

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة الجديدة والمهندس حسانين المملوك مدير عام الشركة المنفذة للمشروع إيتوس لتكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية عقد مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي العجميين بمركز أبشواى والبالغ تكلفتها 11.5 مليون يورو بطاقة تصميمة 11.000 م٣ يومي وتوسعات تصل إلى 22.000 م٣ يومي بنظام الحمأة النشطة التقليدية وتطوير منظومة تجفيف الحمأة لتخدم كافة المحطة ليتم ربطها مع عزبة ابو سعدة إبراهيم وعزبة ابو نصار وعزبة العيسوي مرورا بالناصرية بالاضافة الى استمرارها في خدمة قرى العجميين وتلات وطبهار وجردو.

وأوضح النجار أن المشروع يعد إحدى مشاريع برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم في ضوء إهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وايضا تحسين الظروف والمعالم البيئية بالمحافظة والتي تهدف إلى تطوير وتنفيذ بنية تحتية متكاملة لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة حيث أن الهدف الرئيسي لهذه المشاريع هو التوسع وتسهيل الوصول إلى خدمات الصرف الصحي إلى المناطق الريفية بحيث تزيد التغطية من 48 ٪إلى 86 ٪ وسيقوم البرنامج بتوفير الخدمة لنحو 900 الف مواطن من أبناء محافظة الفيوم، كما ان المشروع سيقوم بالمساعدة في تخفيف التلوث عن بحيرة قارون و التي تمثل ثالث اكبر البحيرات بالجمهورية وذلك من خلال انشاء توسعة واعادة تاهيل محطات جديدة لمعالجة الصرف الصحي.

وصرح "النجار" أن إجمالي مشروعات إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بلغت 8 محطات تم الانتهاء من توقيع 6 عقود محطات معالجة( ابشواي- كفر محفوظ -العجميين -اللاهون - ابوشنب - زاوية الكرادسة) وجاري التجهيز لتوقيع عقود محطة معالجة العدوة وقحافة.

حضر توقيع العقد المهندس اشرف سمير رئيس وحدة PIU بالشركة والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والعميد ياسر جلال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالوحدة والمهندس أحمد بهجت مدير تطوير الأعمال بإيتوس.

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