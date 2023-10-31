يونيسيف: قطاع غزة أصبح مقبرة لآلاف الأطفال وتحول إلى جحيم حي للجميع

حذر المتحدث باسم منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة جيمس الدر، من أن قطاع غزة أصبح "مقبرة لآلاف الأطفال، وتحوَّل إلى جحيم حي للجميع"، مؤكدا أن مخاوف المنظمة بشأن مقتل العشرات ثم المئات وفي نهاية المطاف الآلاف من الأطفال تحققت خلال أسبوعين فقط، منبها إلى أن الأرقام مروعة.

وقال الدر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في جنيف، إنه حسب التقارير الواردة من قطاع غزة قُتل أكثر من 3450 طفلا، في الوقت الذي يرتفع فيه العدد بشكل ملحوظ يوميا، مشيرا إلى أن "يونيسيف" كانت صريحة منذ الأيام الأولى للأعمال العدائية غير المسبوقة في قطاع غزة، مشددا على الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وتدفق دخول المساعدات ووقف قتل الأطفال.

ولفت إلى أن التهديدات التي يتعرض لها الأطفال تتجاوز القنابل وقذائف الهاون، حيث يعاني أكثر من مليون طفل في غزة أيضا من أزمة مياه، منبها إلى أن إنتاج المياه فى غزة يبلغ 5% فقط من إنتاجها اليومي المعتاد، ومحذرا من أن وفيات الأطفال - وخاصة الرضع - بسبب الجفاف يشكل تهديدا متزايدا.