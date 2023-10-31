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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

طارق سعدة ينعى الإعلامية سارة حسن

الإعلامية سارة حسن
الإعلامية سارة حسن
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ينعي الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع المرض .
قال نقيب الإعلاميين، إن الفقيدة كانت دمثة الخلق وتحظي باحترام جميع زملائها في العمل.
ودعا نقيب الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

طارق سعدة نقيب الإعلاميين سارة حسن
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