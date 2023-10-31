طارق سعدة ينعى الإعلامية سارة حسن

ينعي الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع المرض .

قال نقيب الإعلاميين، إن الفقيدة كانت دمثة الخلق وتحظي باحترام جميع زملائها في العمل.

ودعا نقيب الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان