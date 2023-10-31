مسئول روسي: مقتل 80 جنديًا أوكرانيًا بالقرب من "بريوتنوي"

قال رئيس حركة "نحن نقف مع روسيا" فلاديمير روجوف، إن الجيش الأوكراني فقد 80 جنديًا في منطقة فريميفكا بالقرب من "بريوتنوي" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف روجوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أنه "تم تنفيذ هجمات متبادلة بالقرب من بريوتنوي وأوروجاينوي في منطقة فريميفكا، وتم صد جميع الهجمات الأوكرانية، ولدينا الآن زمام المبادرة على الرغم من نشر القوات المسلحة الأوكرانية تعزيزات في المنطقة".

وتابع"روجوف": "خسائر أوكرانيا التي لا يمكن تعويضها وصلت إلى نحو 80 جنديا بالقرب من المستوطنتين، كما فقدوا ما لا يقل عن ناقلتي جند مدرعتين، ونحو خمس شاحنات صغيرة وسيارات رباعية الدفع، فضلا عن مدفع ذاتي الدفع".

في سياق متصل، أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد عناصر "القوات السيبرانية" الأوكرانية في مقاطعة كيميروفو الواقعة جنوب غرب سيبيريا.

وأفاد الأمن الفيدرالي في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية بأن التحقيقات الأولية أثبتت أن المعتقل نفذ هجمات على البنية التحتية الحيوية الروسية وكان على اتصال مباشر مع الاستخبارات الأوكرانية، مشيرا إلى إحالة الموقوف إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى، ما سيعني الحكم عليه بالسجن المؤبد إن ثبتت إدانته.

في سياق ذي صلة، أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية للصناعات العسكرية، اليوم، عن اختبار منظومة جديدة قادرة على حماية المدرعات من درونات (FPV) المجهزة بذخائر متفجرة.

وقال مصدر في مؤسسة "روستيخ" حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) "بدأنا باختبار منظومات حرب إلكترونية جديدة قادرة على التشويش على درونات FPV المجهزة بذخائر متفجرة، واختبرنا هذه المنظومات على ناقلات الجنود BMP المدرعة"، مضيفا أن "طائرات FPV تعتبر اليوم أحد أهم الأخطار على الآليات العسكرية في ساحات المعارك، لذا برزت الحاجة لتطوير منظومات قادرة على حماية مركبات نقل الجنود من هذا النوع من الطائرات".