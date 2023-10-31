ضبط 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسوان

شن مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسوان، حملة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين، على الأسواق ومحال بيع المنتجات الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان ووكيل وزارة الصحة.

أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، أن جهود الحملة أسفرت عن مداهمة مخزن غير مرخص ويوجد به خطر داهم على الصحة العامة، وتم التحفظ على طن و400 كيلو ملح للتغير فى الخواص الطبيعية واستخدام اسم شركة غير المنتج الأصلى.

وأضاف مدير عام الطب الوقائى بأسوان، أنه تم أيضاً ضبط طن منتجات غذائية للأطفال، للشك فى صلاحيتها، بجانب إعدام 274 كيلو أغذية مختلفة، وتم تحرير محاضر بالواقعة، ومخاطبة الجهات المعنية لإصدار قرار بالغلق الفورى.

وأشار إلى أن الحملة التى جاءت للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمى، شارك فيها محمود عبد السلام، مراقب أول الأغذية، وشريف أشرف، مفتش الأغذية بمكتب مراقبة الأغذية، بالإضافة إلى مشاركة محمود سنارى وصبرى بسطاوى وأحمد حامد، مفتشى التموين بمديرية تموين أسوان.

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