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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة الجديدة لمدة 8 ساعات

انقطاع المياه
انقطاع المياه
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أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، انقطاع المياه عن عدد من الأحياء بالمدينة، وذلك اليوم الثلاثاء بدء من الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة الرابعة فجرا، وذلك لقيام جهاز المدينة بعمل صيانه ورفع كفاءة لرافع المياه رقم  ( 5) بمنطقة مركز المدينة .

وأضاف الجهاز أنه سيتم قطع مياه الشرب عن المناطق الاتية بالمدينة : 
الاحياء من الحى الأول الى الحي الخامس- حي الشويفات -الجولف -  غرب الجولف امتداد غرب الجولف - حي 4/3 -  حي الدبلوماسيين  وغرب ارابيلا - إسكان الشباب ) التجمع الثالث.

وأوضح الجهاز أنه تم توفير سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين برجاء الاتصال على( 15100) فى حالة احتياج سيارات مياه.

القاهرة الجديدة انقطاع المياه جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة قطع مياه الشرب
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