تعرف على موقف إدارة الزمالك من المدرب أوسوريو

كشف مصدر بنادي الزمالك عن موقف مجلس الإدارة تجاه مدرب الفريق خوان كارلوس أورسو.

وأكد المصدر في تصريح للبوابة نيوز مساء اليوم الثلاثاء، أن أوسوريو مستمر في قيادة الفريق، والإدارة لم تتخذ قرار برحيله حتى الآن نظرا لسوء النتائج.

أضاف المصدر، أوسوريو سيقود الزمالك يوم الجمعة المقبل في مباراة زد بالدوري.

وكان فريق الزمالك قد تعرض لهزيمة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري أمام فريق إنبي بنتيجة 2-1.

ويأتي الزمالك قبل مواجهة زد في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بينما يحل زد في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

كان الزمالك قد خسر درع الدوري في الموسم الماضي ويواجه صعوبات كبيرة هذا الموسم أيضًا محليًا.