بالصور.. الهلال الأحمر ببورسعيد يواصل تجهيز المساعدات الإنسانية لغزة

واصل متطوعو جمعية الهلال الأحمر المصري ببورسعيد، جهودهم، اليوم الثلاثاء، لتجهيز وتعبئة المساعدات الإنسانية لإرسالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك ضمن مبادرة "ساعة لغزة" التي أطلقتها الجمعية بكافة فروعها بمحافظات الجمهورية بداية من 21 أكتوبر الماضي.

وتضمنت المساعدات الإنسانية المواد الغذائية المعلبة، والأدوية وبعض المستلزمات الطبية، والأكفان للأطفال والكبار، حيث يجرى استلام المساعدات وتسجيلها ثم فرزها وتعبئتها داخل كراتين ووضع ملصقات عليها موضح بها النوع والكمية والوزن.

ومن جانبه، قال عصام سرحان، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، إنه الهلال الأحمر الفلسطيني حدد أنواع معينة من المساعدات التي يحتاجها ومناسبة للظروف التي يواجهها أشقائنا في غزة، لذلك يجرى تجميعها وتجهيزها بناءً على تعليمات المركز العام بالبدء في تجميع المساعدات ضمن مبادرة "ساعة لغزة".

أوضح عبدالحميد متولي، عضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر ببورسعيد، ومسئول لجنة الشباب، أنه عقب تجهيز المعونات الغذائية يجرى توصيلها إلى زملائهم الموجودين على المعبر بالعريش، لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، ومن مطالبها: البقوليات ولبن الأطفال والبسكويت المحشو بالعجوة، والحلاوة، وغيرها من المعلبات والاحتياجات الأخرى مثل الأدوية والمستلزمات الطبية والأكفان.

أشار المهندس محمد صبحي، عضو مجلس إدارة الجمعية ببورسعيد، ومسئول ملف التطوع بالمحافظة، إلى أن عملية تجميع المساعدات جرت من خلال الشباب المشاركين أيضاً في إعدادها، مؤكدا على وجود اقبال كبير من الشباب على التطوع في هذه الفترة.

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