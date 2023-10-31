"3 مقاعد في القطار الأخير" يعود من جديد على مسرح الفلكي

يعود أبطال العرض المسرحي "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" للجمهور من جديد، في السابعة والنصف من مساء يومي الأربعاء والخميس 29 و 30 نوفمبر المقبل، على خشبة مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

العرض مستوحى من حكايات حقيقية، وتدور أحداثه حول ثلاث حالات انتحار حقيقية، حدثت بالفعل في مصر، وصمم له الإضاءة أبو بكر الشريف، ومكياج ماري روماني، وتأليف موسيقي رفيق جمال، استعراضات رحيل عماد، تصميم ملابس مارينا ميشيل، ومدرب التمثيل والمخرج المنفذ باخوم عماد، والعمل لفريق مسرح كلية الإعلام بجامعة القاهرة، من تأليف وإخراج مايكل مجدي.

وقد حصل العرض على 8 جوائز وهى: جائزة أفضل مخرج للمخرج مايكل مجدي، كما حصل أيضا على جائزة أفضل مؤلف، وجائزة أفضل تصميم إضاءة "مركز ثاني" لمصمم الإضاءة أبوبكر الشريف، وجائزة أفضل تصميم استعراضات "مركز ثالث" لرحيل عماد، وجائزة أفضل تصميم ملابس "مركز ثالث" لمارينا ميشيل، وجائزة أفضل ممثلة دور أول سلمى نصر، وجائزة أفضل ممثلة دور أول "مركز ثاني" ياسمين أشرف، وجائزة التميز في التمثيل حصلت عليها إسراء سامح.