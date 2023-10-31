رسميًا.. ريال مدريد يُجدِّد عقد فينيسيوس بشرط جزائي ضخم

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الفريق حتى عام 2027.

ونشر الريال عبر موقعه الإلكتروني، بيانًا يوضح من خلاله تجديد عقد فينيسيوس لمدة 4 سنوات، ليستمر داخل قلعة سانتياجو برنابيو لمدة إضافية.

ووضع الملكي، شرطًا جزائيًا في عقد فينيسيوس الجديد، قيمته مليار يورو ليحصن النادي الإسباني نجمه البرازيلي من أي عروض خارجية.

وانضم فينيسيوس إلى ريال مدريد في عام 2018، قادمًا من فلامنجو البرازيلي، ليبدأ رحلة تحقيق الإنجازات وحصد البطولات وتحطيم الأرقام القياسية مع الميرنجي.

وحصد البالغ من العمر 23 عامًا، العديد من الألقاب رفقة الملكي، حيث فاز بلقب الدوري الإسباني مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين، بالإضافة إلى الفوز بكأس السوبر الأوروبي مرة، ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس العالم للأندية مرتين.

وشارك فينيسيوس جونيور بقميص ريال مدريد في 235 مباراة، سجل خلالها 62 هدفًا وصنع 67 آخرين.

وخاض الجناح البرازيلي 10 مباريات حتى الآن مع الريال في الموسم الجاري بمختلف المسابقات، مسجلًا 3 أهداف وصانعًا مثلهم.

واحتل فينيسيوس جونيور، المركز السادس في قائمة جائزة أفضل لاعب في العالم 2023، التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة، إذ توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية 2023 للمرة الثامنة في تاريخه.