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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنفيذ 5260 مشروعا ضمن مبادرة مشروعك بأسوان

مبادرة مشروعك بأسوان
مبادرة مشروعك بأسوان
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " ساهم خلال الفترة الماضية فى تنفيذ 5260 مشروع بمبالغ مالية وصلت إلى مليار و 40 مليون جنيه ، وهو ما ساهم فى توفير نحو 15 ألف و 780 فرصة عمل منذ إنطلاق المبادرة فى مارس 2015 وحتى أكتوبر 2023 .

موضحاً بأن ذلك يأتى إنطلاقاً من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أطلق مبادرة " مشروعك " لتشجيع الشباب وتحفيزهم لإقامة المشروعات الصغيرة وتعزيز ثقافة العمل الحر مما يساهم بشكل مباشر فى رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة ، بالإضافة إلى التأكيد على جهود الدولة نحو الإتجاه إلى التصنيع والإنتاج ، وبما يتماشى مع الخطط التنموية التى تشهدها الدولة المصرية فى شتى المجالات التنموية ، وتحقيق الإستفادة القصوى من برنامج " مشروعك " الذى يشهد متابعة مباشرة من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، وتنفذه وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة من خلال مشاركة عدد من البنوك الوطنية لخلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة .

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم والرعاية الشاملة للمتقدمين الراغبين فى الحصول على القروض ، فضلاً عن توفير التدريب الفنى والإدارى حيث تقدم كل هذه الخدمات مجاناً لضمان الحفاظ على إستمرارية إقامة المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات ، مع تكثيف حملات التوعية بأهمية البرنامج ، خاصة فى القرى والنجوع  .

لافتاً إلى أن برنامج " مشروعك " يهدف إلى إقامة العديد من المشروعات بكافة المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية ، ويتميز بتقديم دراسات جدوى دقيقة وآليات جاذبة للشباب فى جميع المشروعات لتعظيم الإستفادة من هذه المشروعات وعوائدها الإيجابية على المنتفعين بها والمجتمع الأسوانى .

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تنفيذ 5260 مشروع مليار و 40 مليون جنيه مبادرة مشروعك أخبار محافظة أسوان
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