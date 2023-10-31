الزمالك يجهز شلبي للقاء زد في الدوري

يعاني مصطفي شلبي نجم فريق الكرة الأول بالزمالك،من إصابة قوية بكدمة في القدم، وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية اليوم الثلاثاء لتجهيزه من الإصابة .

واصل فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الثلاثاء، تدريباته وذلك استعدادا لموقعة فريق زد المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

وكان فريق الزمالك قد تعرض لهزيمة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري أمام فريق إنبي بنتيجة 2-1.

ويأتي الزمالك قبل مواجهة زد في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بينما يحل زد في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

كان الزمالك قد خسر درع الدوري في الموسم الماضي ويواجه صعوبات كبيرة هذا الموسم أيضًا محليًا.