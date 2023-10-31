تأكد جاهزية شيكابالا للقاء الزمالك وزد

تأكد جاهزية شيكابالا لاعب الزمالك، للقاء فريق زد المقبل بمسابقة الدوري الممتاز وذلك بعد أن خاض برنامج تأهيلي لتجهيزه بدنيا وفنيا وأصبح جاهز للقاء المقبل .

واصل فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الثلاثاء، تدريباته وذلك استعدادا لموقعة فريق زد المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي .

وكان فريق الزمالك قد تعرض لهزيمة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري أمام فريق إنبي بنتيجة 2-1.

ويأتي الزمالك قبل مواجهة زد في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بينما يحل زد في المركز الثالث برصيد 9 نقاط .

كان الزمالك قد خسر درع الدوري في الموسم الماضي ويواجه صعوبات كبيرة هذا الموسم ايضا محليا .