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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تأكد جاهزية شيكابالا للقاء الزمالك وزد

شيكابالا لاعب الزمالك
شيكابالا لاعب الزمالك
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تأكد جاهزية شيكابالا لاعب الزمالك، للقاء فريق زد المقبل بمسابقة الدوري الممتاز وذلك بعد أن خاض برنامج تأهيلي لتجهيزه بدنيا وفنيا وأصبح جاهز للقاء المقبل .

واصل فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الثلاثاء، تدريباته وذلك استعدادا لموقعة فريق زد المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي .

وكان فريق الزمالك قد تعرض لهزيمة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري أمام فريق إنبي بنتيجة 2-1.

ويأتي الزمالك قبل مواجهة زد في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بينما يحل زد في المركز الثالث برصيد 9 نقاط .

كان الزمالك قد خسر درع الدوري في الموسم الماضي ويواجه صعوبات كبيرة هذا الموسم ايضا محليا .

شيكابالا الزمالك أيمن مصطفى
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