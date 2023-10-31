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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة زد

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
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واصل فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الثلاثاء، تدريباته وذلك استعدادا لموقعة فريق زد المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

وطالب أوسوريو على هامش مران اليوم من اللاعبين بالتركيز والعودة للانتصارات بداية من مواجهة زد المقبلة، موكدا لهم ضرورة نسيان الخسارة أمام فريق إنبي.

وكان فريق الزمالك قد تعرض لهزيمة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري أمام فريق إنبي بنتيجة 2-1.

ويأتي الزمالك قبل مواجهة زد في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بينما يحل زد في المركز الثالث برصيد 9 نقاط .

الزمالك الدوري الممتاز أيمن مصطفى
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