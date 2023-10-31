أدعية لشعب فلسطين والقدس والمسجد الأقصى

تمر فلسطين منذ أكثر من 3 أسابيع بعدوان إسرائيلي غاشم دمر قطاع غزة، وخلف آلاف الشهداء والمصابين منهم الكثير من الأطفال وأمام التبرعات وتقديم الدعم لسكان قطاع غزة لا نملك سوى الدعاء الذي يحتاجه شعب غزة في كل دقيقة حيث لا يتوقف عدوان الكيان الإسرائيلي على جميع المباني من المنازل والمستشفيات لم يترك شيئا إلا ويقوم بقصفه.

ومن الأدعية التي يمكن الدعاء بها لشعب فلسطين وسكان غزة:

- اللهم انصر فلسطين وشعب غزة وحرر القدس والمسجد الاقصى، سدِّدْ رميهم وانصرنا على الصهاينة.

-اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم واذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين.

- اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم اللهم صوب رميهم اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما على المسلمين.

- اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم، اللهم اشفِ جرحاهم، وأطلق أسر أسراهم، اللهم انصرهم.

- اللهم احرس المسجد الأقصى من مكر الماكرين، اللهم انصر شعب فلسطين على أعدائك أعدائهم اليهود.

-اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل فلسطين، اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم، وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا.

- اللهم يا سامع السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، اللهم يا سامع السر والخفية يا من حوائجنا عنده مقضية، اللهم يا مسبب الأسباب، يا قاهر الأعداء، يا هازم الأحزاب، يا منزل الشتاء، يا مخرج الأموات، يا هاذم اللذات، يا كاشف الكرب يا سميع يا عليم يا بانيه السماء بغير عمد ما مسير الأرض بغير عون.

-اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وازل دولتهم واذهب عن ارضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم أنزل عليهم بأسك الذى لا يرد عن القوم المجرمين اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم واذهب ريحهم اللهم آمين.

-اللهم نعوذ بك يا الله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفًا ولا دفعًا ولا وصولًا ‏اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ‏اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى مسرى رسول الله يا من لا تضيع عنده الودائع فاحفظهم بحفظك و رعايتك.

-اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى وفي غزة.

-اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين، اللهم كن لهم عوناً، اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء يارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين، اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الاقصى رداً جميلاً اللهم أنصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك.

-اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوتك وتدبيرك لا إله إلا أنت لا يعجزك شىء وأنت على كل شىء قدير.

-اللهم من أراد بفلسطين أو بأهلها السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين.

اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك فى إيمانهم وصبرهم.

-اللهم اجعل فلسطين بلدًا آمنًا ومزدهرًا، حيث يعيش أهلها فى سلام واستقرار.