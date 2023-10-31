ads
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعتي الفيوم والنيل الأهلية

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 وقعت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بروتوكول تعاون مع كل من جامعة الفيوم وجامعة النيل الأهلية، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المُثمِر فى شتى المجالات.

 حضر التوقيع اللواء أ.ح أشرف محمـد فارس مدير الأكاديمية، والدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية.

 ويهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية فى موضوعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى المصري، وكذلك التعاون المشترك والاستعانة بالخبرات بين الجانبين فى موضوعات مرتبطة بالبحث العلمي، وتأهيل الكوادر البشرية، وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة يُحاضر بها عددٌ من الخبراء فى مختلف المجالات البحثية.

القياده العامه للقوات المسلحه الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا جامعة الفيوم جامعة النيل الأهلية
ads