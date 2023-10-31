الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعتي الفيوم والنيل الأهلية

وقعت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بروتوكول تعاون مع كل من جامعة الفيوم وجامعة النيل الأهلية، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المُثمِر فى شتى المجالات.

حضر التوقيع اللواء أ.ح أشرف محمـد فارس مدير الأكاديمية، والدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية.

ويهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية فى موضوعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى المصري، وكذلك التعاون المشترك والاستعانة بالخبرات بين الجانبين فى موضوعات مرتبطة بالبحث العلمي، وتأهيل الكوادر البشرية، وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة يُحاضر بها عددٌ من الخبراء فى مختلف المجالات البحثية.