الدقهلية: إنفاق 162 مليار جنيه بقطاعات المحافظة في عهد السيسي

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الدولة أنفقت 162 مليار جنيه على كافة القطاعات بالدقهلية منهم 116 مليون جنيه مشاريع قومية و46 مليار جنيه مشاريع متنوعة في عدد 21 قطاعًا منذ تولي الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية حتى الآن.

وأضاف محافظ الدقهلية أن ما جرى إنفاقه بمحافظة الدقهلية على كافة القطاعات الخدمية خلال 9 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية يعادل ما تم إنفاقه عليها منذ تاريخ إنشائها منذ تقسيم مصر إلى محافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بعدد من الأئمة والخطباء بمديرية أوقاف الدقهلية لاستعراض وشرح جهود الدولة المبذولة في كافة القطاعات الخدمية بالدقهلية خلال 9 سنوات الماضية، لتعريف المواطنين بهذه الإنجازات وحقيقة ما يتم علي أرض الواقع من مشروعات قومية تخدم المواطنين، بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وقيادات مديرية الأوقاف.

وأشار مختار إلى أن ما تم إنفاقه بالدقهلية على كافة القطاعات الخدمية خلال 9 سنوات يعادل ما تم إنفاقه عليها منذ تاريخ إنشائها منذ تقسيم مصر إلى محافظات.