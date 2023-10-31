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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل مزارع في سوهاج

كشف ملابسات واقعة
كشف ملابسات واقعة مقتل مزارع خلال مشاجرة بسوهاج
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تمكنت الاجهزة الامنية بقطاع الامن العام اليوم من كشف ملابسات واقعة مقتل مزارع خلال مشاجرة بسوهاج  وضبط مرتكب الواقعة.
 جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة المركز.
 

باللإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول (مزارع "توفى إثر إصابته بعيار نارى") ، طرف ثان (مزارع) مقيمان بدائرة المركز.. لخلافات الجيرة تطورت لمشاجرة قام خلالها الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته تجاه الأول فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية وطلقات بالخزينة الخاصة بها) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مقتل مزارع بسوهاج مشاجرة
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