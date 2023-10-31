تمكنت الأجهزة الامنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط عاطل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة الفتح - له معلومات جنائية) باتخاذ مسكنه كورشة للاتجار وتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمختلف أنواعها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش - 11 فردًا محليًا، وخزينة آلية، وطلقات خرطوش، وأجزاء وقطع التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فـى الأسلحة النارية، وإدارة الورشة لتصنيعها وإصلاحها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.