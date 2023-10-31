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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عاطل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

ضبط عاطل لقيامه بإدارة
ضبط عاطل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط
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تمكنت الأجهزة الامنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط عاطل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة الفتح - له معلومات جنائية) باتخاذ مسكنه كورشة للاتجار وتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمختلف أنواعها.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش - 11 فردًا محليًا، وخزينة آلية، وطلقات خرطوش، وأجزاء وقطع التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فـى الأسلحة النارية، وإدارة الورشة لتصنيعها وإصلاحها.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بأسيوط تصنيع الأسلحة النارية ورشة بقطاع الأمن العام
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