مدبولي: مصر حريصة على تبني الدول لحل شامل وعادل يضمن الاستقرار في المنطقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: "أتوجه بالشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والمحلية التي شاركت في قوافل تدعم لحل الأزمة الانسانية في غزة"، وأشكر المتطوعين في معبر رفح المتواجديدن على مدار 24 ساعة.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، من أمام معبر رفح، أن الأزمة الإنسانية في غزة لا بد أن تتوقف، ولن تحل هذه القضية مهما هدأت إلا بالحل الدائم من خلال حل الدولتين، موضحًا أنه يجب على دول العالم تبني حل الدولتين لتهدئة الأزمة وهو القرار الذي تبنته الأمم المتحدة، وهو حل عادل.

وتابع أن مصر حريصة على تبنى الدول للحل الشامل والعادل الذي يضمن الاستقرار في المنطقة.