مدبولي: مصر تتحرك من اللحظة الأولى لحلحلة الأزمة الإنسانية في غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر منذ اللحظة الأولى تتحرك على كل المستويات بدءًا من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل أجهزة الدولة تعمل على حلحلة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة الأبرياء من حجم دمار كبير وضحايا كبيرة.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، من أمام معبر رفح، أن الهدف الأساسي هو التعامل مع الأزمة الإنسانية، موجهًا الشكر لكل قيادات المجتمع المدني داخل وخارج مصر وكل الحكومات التي كانت حريصة على تقديم المساعدات لأهالي غزة.

وتابع أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر وحياة كريمة وجمعية أبناء سيناء، وكل مؤسسات المجتمع المصري التي تشارك في قوافل كبيرة جدًا هدفها المساعدة في حل الأزمة الإنسانية الموجودة في قطاع غزة، والعديد من الدول والمؤسسات الدولية أيضًا تشارك في نفس الأمر، ونؤكد على شكرنا وتقديرنا وحرصنا كمصر على توصيل هذه المساعدات إلى غزة.