ads
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: مصر تتحرك من اللحظة الأولى لحلحلة الأزمة الإنسانية في غزة

مؤتمر صحفي لرئيس
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء من أمام معبر رفح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر منذ اللحظة الأولى تتحرك على كل المستويات بدءًا من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل أجهزة الدولة تعمل على حلحلة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة الأبرياء من حجم دمار كبير وضحايا كبيرة. 

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، من أمام معبر رفح، أن الهدف الأساسي هو التعامل مع الأزمة الإنسانية، موجهًا الشكر لكل قيادات المجتمع المدني داخل وخارج مصر وكل الحكومات التي كانت حريصة على تقديم المساعدات لأهالي غزة.

وتابع أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر وحياة كريمة وجمعية أبناء سيناء، وكل مؤسسات المجتمع المصري التي تشارك في قوافل كبيرة جدًا هدفها المساعدة في حل الأزمة الإنسانية الموجودة في قطاع غزة، والعديد من الدول والمؤسسات الدولية أيضًا تشارك في نفس الأمر، ونؤكد على شكرنا وتقديرنا وحرصنا كمصر على توصيل هذه المساعدات إلى غزة.

 

قطاع غزة الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر المجتمع المدني
ads