جامعة بني سويف تحتل مراكز متقدمة عالميًّا في تصنيف Times



أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف حصول الجامعة على المركز 501- 600 في قطاعات علوم الحياة والهندسة و التكنولوجيا، كما حصلت على المركز 601 -800 في قطاعات العلوم الفيزيائية و قطاع العلوم الطبية والصحية، عالميًا طبقًا لنتيجة تصنيف Times Higher Education البريطاني لعام 2024.

وأوضح الدكتور منصور أن جامعة بنى سويف قد تميزت هذا العام بارتفاع عدد الأبحاث المنشورة بالمقارنة بالعام الماضى وارتفاع معدلات الاستشهاد النوعي، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين عن العام الماضى، مؤكداً أن الجامعة قد حافظت على نفس القيم في معيار العلاقات الدولية، كما أن جامعة بنى سويف تتميز بوجود كليات جديدة ومعاهد متخصصة في العلوم البينية والحديثة، مما أدى إلى ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة في كل التخصصات بالمقارنة بالعام الماضى، ومن تحليل بيانات هذا العام يتضح أن الجهود المبذولة في الإرتقاء بنوعية وجودة الأبحاث العلمية المنشورة دولياً أدت إلى نتائج ملحوظة في معدلات النشر الدولى.

كما أكدت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولى بجامعة بنى سويف بجهود الباحثين في ظل رعاية الجامعة لهم وتشجيعهم على البحث العلمي ودفعهم على النشر وتذليل أي صعاب قد تواجههم في النشر، وحرص الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على النهوض بالبحث العلمي والعمل على جعل الجامعة جامعة بحثية.