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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الفنان وائل شوقي ممثلا لمصر في دورة بينالي فينيسيا الـ60

الفنان وائل شوقي
الفنان وائل شوقي
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أعلن قطاع الفنون التشكيلية، اختيار الفنان وائل شوقي لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا 2024 وسوف يشارك الفنان بمشروع فني تحت عنوان "دراما 1882 ".
وجاء الاختيار بالإجماع من قبل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 416 لسنة 2023 لاختيار الممثل المصري للمشاركة في الدورة الـ 60 لبينالي فينيسيا، وذلك بعدما قررت اللجنة الترشيح المباشر من بين الفنانين المصريين وقام أعضاء اللجنة باختيار 3 فنانين لتقديم مشروعاتهم.
تجدر الإشارة أن اللجنة المُشار إليها ضمت كل من: 
ا.د. وليد قانوش – رئيس قطاع الفنون التشكيلية - ( رئيساً )، وعضوية كل من : ا.د. صلاح المليجي، د. محمد أبوالنجا، الأستاذة الناقدة فاطمة علي، المعماري أكرم المجدوب.

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