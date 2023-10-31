"العجوز" يمدد عقده مع إنبي لمدة ثلاث سنوات

أعلن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، تمديد عقد أحمد العجوز لاعب الفريق لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وجاء قرار تمديد عقد اللاعب بناء على توصية من تامر مصطفى المدير الفني للفريق الذي نجح في فرض أسلوبه وطريقته على الإدارة وجهازه المعاون واللاعبين.

ونجح تامر مصطفى في قيادة الفريق البترولي للفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع إنبي رصيده إلى سبع نقاط يحتل بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 8 في المركز الخامس.