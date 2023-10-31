سقوط مدرس بكلية طب الأسنان وطالب لاتجارهما في النقد الأجنبي بالدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط مدرس مساعد بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر وطالب بإحدى معاهد الهندسة الخاصة حال قيامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة حى الأشجار بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وتبادل العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء وبحوزتهما مبلغ مالي وقدرة 16890 يورو و مواجهتهما اعترفا بالاتجار فى النقد خارج القنوات الشرعية.

كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا تفيد بقيام مدرس مساعد بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وطالب بأحد معاهد الهندسة الخاصة بالإتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة حي الأشجار بنطاق قسم شرطة أول المنصورة وتداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء مخالفات بذلك أحكام القانون الخاص بالبنك المصرفي والنقد.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وإعداد حملة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا وضبط كلا من :"عماد الدين.م.أ.م"، 38 عاما، مدرس مساعد بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر ومقيم قرية ميت سويد مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، و"محمد.س.م.س"، 23 عاما، طالب بمعهد خاص للهندسة والتكنولوجيا ومقيم قرية ميت زنقر مركز طلخا حال تواجدهما بمنطقة حي الأشجار وبحوزتهما 16890 يورو، وهاتف محمول،.

بمواجهتهما اعترفوا باستبدال تبادل وبيع العملات الأجنبية النقدية خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء مخالفان بذلك أحكام القانون الخاص بالبنك المصرفي والنقد.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 19250 جنح قسم شرطة أول المنصورة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات