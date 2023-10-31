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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: مصر ضد سقوط أي ضحايا من المدنيين الأبرياء من أي جانب

مصطفى مدبولي من أمام
مصطفى مدبولي من أمام معبر رفح
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر ضد أي استهداف للمدنيين من أي جانب وضد سقوط أي ضحايا من المدنيين الأبرياء من أي جانب، التزامًا بما تنص عليه القوانين الدولية في هذا الشأن.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، من أمام معبر رفح، أن الأزمة غير المسبوقة التي تحدث في قطاع غزة تدعو كل دول العالم أن يكون المنظور عادلًا ويدين سقوط الضحايا من أي جانب وألا تكون هناك ميزة لجانب عن الآخر وأن يكون الجميع سواء وأن نكون جميعًا ضد سقوط أي ضحايا أبرياء مدنيين.

وتابع: "نحن ضد سياسة العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة المدنيين التي تحدث الآن".

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