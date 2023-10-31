بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء من أمام معبر رفح

تقدم “البوابة نيوز” بث مباشر من فضائية "إكسترا نيوز" للمؤتمر الصحفي، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من أمام معبر رفح البري.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن إطلاق المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء من مدينة العريش نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين واللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر الكتيبة 101 ويرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء ووفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب.