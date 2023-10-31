جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية.. مشروع تنموي لحل أزمة الاستيراد

خلال السنوات الماضية اهتمت الدولة ببناء وتطوير المشروعات المتنوعة في جميع القطاعات وعلى نواح مختلفة، حيث شيدت مجموعة من المرافق والمنشآت الخدمية ومن أبرزها إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، لحل أزمة استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، كما أنه يساهم في خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها في المستقبل.

وفقًا للبيان الصادر عن محافظة الإسكندرية صمم الجراج متعدد الطوابق على 2 كور حركة، وكوبري ربط للمشاة لمستخدمي الجراج، ومنطقة محطة الركاب البحرية ومنطقة المارينا، كما يشمل 2 مصعد للركاب والمعاقين، بالإضافة إلى 2 سلم متحرك وسلالم للطوارئ، وتم تخصيص مساحة 15 ألف متر مسطح لتنفيذ المشروع.

وإحتوى مشروع الجراج على 4 أدوار على خمسة مستويات بطاقة استيعابية حوالي 3500 سيارة ومن المخطط له أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للجراج إلى حوالي 162 ألف سيارة سنويًا، وتجهيزه بأحدث التقنيات وتوفير عوامل السلامة مُجهز بأجهزة إطفاء ذاتي وأنظمة إنذار، وشبكات إضاءة، وأنظمة تحكم إلكتروني في السيارات والمحاسبة، وكاميرات مراقبة عالية الجودة طبقًا لأحدث النظم المتبعة، بالإضافة إلى اللافتات والإرشادات اللازمة ومن المفترض أن يمثل نقلة كبيرة في مشروعات النقل البحري بالميناء.

وفي مطلع عام 2020 افتتح المشروع الجراج متعدد الطوابق وزير النقل الفريق كامل الوزير، بتكلفت بلغت 407 ملايين جنيه بعدما ظل تحت العمل التجريبي لمدة 9 أشهر، كما قامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتحديد رسوم انتظار السيارات الملاكى وكانت قيمة اليوم ولمدة 14 يوما 25 جنيهًا واعتبارا من اليوم الخامس عشر وحتى اليوم الـ21، فتبلغ قيمة الاشتراك 50 جنيهًا ومن اليوم الـ22 وحتى اليوم الـ45 تطبق رسوم 100 جنيه.

أما عن رسوم انتظار لسيارات الركوب الخفيف والتي شملت الميكروباص والمينى باص والبيك اب عن كل يوم وحتى اليوم الـ14، 50 جنيهًا ومن اليوم الـ15 وحتى اليوم الـ22، فتبلغ الرسوم 75 جنيهًا، فيما حددت 125 جنيهًا من اليوم الـ21 حتى اليوم الـ45.

وأوضحت وزارة النقل أن الجراج أقيم على مساحة أرضية 15000م2 ومكون من 5 طوابق بإجمالى 75000م2 م وبطاقة استيعابية 4000 سيارة تقريبا، حيث ساهم الجراج منذ افتتاحه في استيعاب تخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية.