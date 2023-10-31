رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين قيادات أكاديمية جديدة بعدد من الكليات

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عددًا من القرارات؛ بتعيين قيادات أكاديمية جديدة في مناصب؛ وكلاء، ورؤساء لمجالس الأقسام، بمختلف كليات الجامعة.

وتضمنت القرارات، تجديد تعيين الدكتور خالد فتحي حسين الأستاذ بقسم علوم الحاسب، بكلية الحاسبات والمعلومات، وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتجديد ندب الدكتور علاء الدين حامد سيد علي الأستاذ بقسم علم الحيوان، بكلية العلوم، للقيام بعمل وكيل معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية؛ لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة عام، إلي جانب تجديد ندب الدكتورة هبة عطية يسّ عبد الملاك الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، بكلية الطب بالجامعة، للقيام بعمل وكيل معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة عام.



كما تضمنت القرارات، تجديد تعيين الدكتورة سومية محمد إبراهيم درويش الأستاذ بقسم علوم وتكنولوجيا الأغذية، بكلية الزراعة، رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى، وتعيين الدكتور عبد السلام علي نوير الأستاذ بقسم العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية التجارة، رئيساً لمجلس القسم، وذلك حتى بلوغ سيادته السن القانونية للمعاش.

وأصدر الدكتور المنشاوي، قرارات "تعيين" ثلاثة من رؤساء الأقسام الجدد، بكلية التمريض ، وهم: الدكتورة حكمت إبراهيم عبد الكريم محمد الأستاذ بقسم تمريض الأطفال، رئيساً لمجلس القسم ، وذلك حتى بلوغ سيادتها السن القانونية للمعاش، والدكتورة نعمة محمد المغربي حسن الأستاذ بقسم تمريض صحة الأسرة، والمجتمع، رئيساً لمجلس القسم، وذلك حتى بلوغها السن القانونية للمعاش، وكذلك الدكتورة حميدة علم الدين عبد الحافظ الأستاذ بقسم تمريض النساء والتوليد، رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وهنأ رئيس الجامعة، كافة الأساتذة، موجهاً باستمرار العمل بكفاءة وفعالية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الجامعي، وإرساء قواعدها علي ركائز من العلم والمعرفة المواكبة للتكنولوجيا المتطورة وثورة المعلومات فى كافة المجالات